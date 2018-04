E' arrivato il momento: il prestigiatore, il mago Andres Iniesta dirà addio al Barcellona. L'annuncio è vicino e – malgrado non ci siano ancora comunicati ufficiali – la giornata giusta potrebbe essere venerdì. Uno dei migliori centrocampisti degli ultimi 15 anni, dunque, sta per rassegnare le dovute ‘dimissioni' dal calcio che conta. Nessun ritiro dal calcio, al momento, ma un addio al Barcellona.

Iniesta compirà 34 anni il prossimo 11 maggio, e da 20 anni calca i migliori campi d'Europa e del Mondo. Aveva già fatto capire poco dopo aver vinto la sua sesta Coppa del Re e 31esimo titolo col Barcellona che avrebbe annunciato la decisione maturata nel corso di tutta la stagione: salutare il club catalano e il calcio spagnolo. La prima comunicazione che aveva fatto Inieista è stata per la società, poi è stata la volta dello staff e dei compagni. Venerdì toccherà alla stampa, con tanto di conferenza d'addio oramai quasi certa.

Ci sarà un glorioso ultimo atto però, in Russia quando a giugno prenderà il via il Mondiale di Russia e toccherà ancora ad Iniesta difendere i colori della Spagna, probabilmente con la fascia da capitano al braccio. Poi il futuro in Cina, dove giocherà per tre anni, secondo gli attuali accordi già presi con il calcio d'Oriente. Dopo aver respinto più volte le avance di diversi club, è arrivato il momento di accettare le cifre astronomiche messe sul piatto per portarlo in Super League. Entro il 30 aprile il calciatore spagnolo è chiamato a decidere del suo futuro, proprio come concordato con la società blaugrana il 6 ottobre dello scorso anno. La destinazione più probabile dovrebbe essere il Chongqing Dangdai Lifan.

la società è già al lavoro per preparare un tributo che possa rendere merito a quanto fatto in questi 19 anni, tra cantera e prima squadra. E anche il numero 8 portato gloriosamente sulle spalle del centrocampista spagnolo potrebbe essere ritirato.