C'è chi ha provato a ridurre a semplici situazioni di folklore quanto accaduto al Bentegodi e chi ha provato a giustificarsi accampando assurdità sull'essere italiano in base al colore della pelle. E poi c'è stato chi senza mezzi termini si è schierato dalla parte di Mario Balotelli ancora una volta vittima dell'ignoranza razzista di alcuni presenti alla partita Verona-Brescia. Tra gli ultimi c'è anche la Roma, il club giallorosso che via social ha voluto far pesare la propria vicinanza al giocatore.

Non è un caso perché proprio la Roma negli ultimi mesi è stata sempre più sensibile al tema del razzismo che l'ha coinvolta da vicino e ha voluto esprimere la propria solidarietà nei confronti dell'attaccante del Brescia dopo i fatti del Bentegodi. Con un tweet che non ammette interpretazioni: "20 o 2000 persone non cambia, è inaccettabile. Non distruggiamo il gioco che amiamo"

Il tweet di solidarietà della Roma

Il riferimento è alle indagini in corso da parte delle forze dell'ordine che avrebbero visionato i filmati all'interno dello stadio individuando i responsabili dei cori razzisti nei confronti di Balotelli. Uno sparuto numero di pseudo tifosi,circa una ventina, dunque molto limitato rispetto ai presenti al Bentegodi. Motivo per cui la società veneta andrebbe verso una sanzione e nulla più. La Roma, dal canto suo, non ne fa una questione di numero ma di concetto:

"L’#ASRoma si schiera al fianco di Mario Balotelli per gli insulti razzisti di domenica. Che siano 20 o 2000 persone, il razzismo è inaccettabile. È ora di scegliere da che parte stare, tra chi è pronto a opporsi al razzismo e chi gli permetterà di distruggere il gioco che amiamo"

Solidarietà e voci stonate

La gara era stata interrotta per diversi minuti, Balotelli stava per lasciare il campo, i cori ci sono stati così come c'è stata moltissima solidarietà verso il giocatore durante e dopo il fatto. Anche se da Verona si è alzato un coro inverso, controcorrente sul quale si è scatenata anche la rabbia dell'attaccante del Brecia sui social: "Qua state impazzendo. Svegliatevi ignoranti, siete la rovina" aveva scritto contro chi metteva in dubbio la sua vera italianità.