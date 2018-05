Mario Balotelli non vede l'ora di rivestire la maglia della Nazionale Italiana. L'attaccante del Nizza, al centro di numerose di mercato che riguardano anche squadre di Serie A, è sempre al centro di numerose discussioni sulla sua presenza nella rosa della rappresentativa azzurra e dopo un esilio "forzato" di quasi quattro anni potrebbe essere di nuovo nel gruppo dei 23. Nella gestione di Antonio Conte viene convocato unicamente nel novembre 2014, in vista della partita di qualificazione contro la Croazia, alla quale non partecipa lasciando in anticipo il ritiro per un infortunio mentre Giampiero Ventura non lo prende mai in considerazione: l'ultima gara ufficiale in azzurro è la sconfitta contro l'Uruguay al Mondiale del 2014 in Brasile che ci costò l'eliminazione.

Mancini: Balotelli? Ci parleremo

Balotelli? Ci parleremo, probabilmente lo chiameremo, lo vogliamo rivedere come è stato agli Europei….

Roberto Mancini, neo commissario tecnico dell'Italia, ha parla di lui nella sua prima conferenza stampa dopo la firma e ha confermato che verrà preso in considerazione come tutti gli altri. Le prestazioni dell'Europeo del 2012 sono ancora nella mente di tutti e Mancio vorrebbe sfruttare il suo potenziale ma, visto che lo conosce bene, ha sempre un comportamento molto distaccato: " Adesso bisogna sentire lui e capire cosa vuol fare…".

Balo su Instagram è "attaccante dell'Italia"

SuperMario, proprio mentre il nuovo Ct stava parlando di lui, ha aggiornato il suo profilo ufficiale di Instagram: adesso Balotelli non è più solo "Attaccante del Nizza" ma ha aggiunto "dell'Italia" con tanto di bandierina tricolore a fianco. La risposta dell'ex punta di Inter e Milan sembra abbastanza eloquente e a giudicare dai commenti dei tifosi, sono in tanti che non vedono l'ora di rivederlo con la maglia azzurra.