Sette minuti circa. Tanto è durata la partita di Mario Balotelli. Il tempo di subentrare nella ripresa sul risultato di 2-2 tra Brescia e Cagliari, commettere un fallo da ammonizione a centrocampo e poi prendere il "rosso" per aver inveito contro l'arbitro. Il pomeriggio folle dell'attaccante è tutto in quegli istanti in cui, invece di essere d'aiuto alla squadra, la lascia in inferiorità numerica nella fase più calda della partita.