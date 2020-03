Mario Balotelli già nei giorni scorsi aveva chiesto ufficialmente lo stop del campionato, che però si è giocato tra domenica e lunedì. Aveva conquistato tanti applausi il giocatore del Brescia, che oggi parlando tramite il profilo Instagram di Damiano ‘Er Faina' ha fatto un'entrata a gamba tesa, dicendo che prima di stoppare la Serie A si voleva far tornare la Juventus in testa alla classifica:

Dovevano far ritornare la Juve in testa prima di fermare il campionato.

Balotelli invita tutti a stare a casa

Anche l'attaccante del Brescia ha invitato tutti a rimanere a casa. Il Governo ha invitato tutti a non uscire, solo così si può evitare il contagio. E scherzando Balotelli dice che prenderà a schiaffi chi non rispetterà le regole:

Bisogna stare a casa ragazzi, la gente non capisce la gravità di quello che sta succedendo. A me manca tanto il calcio, ma è bello stare a casa anche. State a casa, non scherziamo, se no esco io a prendervi a sberle.

Niente scudetto e niente retrocessioni

Al momento non si sa se la stagione riprenderà. C'è il rischio concreto che il campionato non si concluda in modo regolare o chi non riprenderà proprio più. Balotelli suggerisce lo stop definitivo, anche per la Champions Secondo lui non bisognerebbe assegnare lo scudetto e non far retrocedere nessuno, con 22 squadre il prossimo anno in Serie A:

Non vince nessuno, non retrocede nessuno, per me sarebbe giusto così. Fai salire due squadre dalla Serie B e l'anno prossimo fai un campionato a 22 squadre. Puoi fare mille robe, ma non le fanno Stopparla? Sì, dovrebbero fermarla.

Balotelli è scettico sulla ripresa del campionato

L'attaccante del Brescia, autore di 5 gol in questa stagione, non crede che il campionato riuscirà a riprendere all'inizio di aprile, quando ufficialmente dovrebbe terminare la quarantena per tutta l'Italia: