Lo so che è tardi lo so che ormai sei la… ma sono convinto che la, in alto, oggi la guardavi con mio papà la partita! Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, lo dedico a te #davideastori #forzaitalia #grazieatuttivoi

E' questa la dedica molto toccante che Mario Balotelli ha pubblicato sul proprio profilo Instagram dopo la mezzanotte, al termine di una giornata che gli ha riservato emozioni forti. Il suo ritorno in Nazionale tanto atteso è stato scandito nel migliore dei modi: una prestazione incoraggiante nonostante la condizione atletica non possa essere al top in questa fase della stagione; giusti movimenti in attacco; capacità di mettersi al servizio della squadra; vizio del gol e qualità tecniche che fanno capolino in occasione della rete del vantaggio. La punta del Nizza prende palla, si gira, elude la marcatura degli avversari con una finta di corpo, accelera e cambia passo poi di collo-interno destro infila il portiere dell'Arabia Saudita con un rasoterra che s'insacca alla base del palo.

Balotelli ha rialzato la cresta ma non per fare cappellate. Non ha esultato, dicono: ma voi l'avreste fatto sapendo che stavate giocando una partita che a nulla serve se non alle statistiche? Forse è meglio lasciarlo in pace, lasciarlo essere com'è, accettarlo per com'è: un ragazzo capace (anche) di grandi slanci emotivi come testimoniato dal messaggio a corredo della foto in memoria di Davide Astori e di suo padre che non c'è più. "Oggi la guardavi con mio papà la partita!", è il gol più bello che Balotelli segnare.

Non accadeva da ben quattro anni che potesse esultare con la maglia Azzurra addosso, dal gol realizzato contro l'Inghilterra al Mondiale di Brasile 2014. Oggi come allora l'Italia si ritrova di fronte a un fallimento: l'Uruguay ci eliminò dalla Coppa nell'ultima gara della fase a gironi, l'Arabia Saudita (che parteciperà a Russia 2018) ci utilizza a mo' di sparring partner in vista della prossima avventura iridata. Che amarezza, davvero.

Nota stonata, lo striscione sul ‘sangue italiano'. La possibilità che la fascia di capitano in Nazionale possa andare a Balotelli ha fatto storcere il naso a qualcuno, qualcuno che ha manifestato il proprio dissenso nella maniera più sciocca possibile. Basta vedere cosa c'era scritto sullo striscione esposto nel corso del match giocato martedì sera e fatto rimuovere dalla polizia: "Il mio capitano è di sangue italiano". In una story su Instagram Balotelli ha replicato così: "Siamo nel 2018 ragazzi basta. Svegliatevi! Per favore!".