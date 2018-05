Il Real Madrid non ha più spazio in bacheca per inserire anche la tredicesima Coppa dei Campioni. Un problema non secondario e che ha messo in difficoltà il club per esporre il trofeo vinto a Kiev ai danni del Liverpool di Klopp. Al momento l'ultima Champions League è stata inserita in una teca a parte nel museo del Bernabeu in attesa di capire quali modifiche dovranno essere effettuate.

Molti club vorrebbero avere un problema di questo genere, ma pochi, anzi nessuno ce l'ha se non il Real Madrid il club più titolato al mondo che con la sua 13a Champions ha ribadito l'egemonia praticamente assoluta in campo continentale e internazionale.

Una Coppa di troppo. Forse è stato per scaramanzia o forse semplicemente non avevano previsto la mancanza di spazio. E' certo che questa 13a Champions, oltre ad essere epocale (la terza consecutiva, la quarta negli ultimi cinque anni) è divenuta subito anche particolare. Le prodezze di Bale a Kiev resteranno nella storia non solo per quanto fatto vedere in campo ma anche per questo inconveniente che ha fatto il giro del mondo scatenando ironie e ilarità generali.

Basket e calcio d'elite. Dal club spagnolo si sono giustificati dicendo che nel museo del Bernabeu convivono sia i trofei vinti dalla squadra di calcio sia dal team di basket. Proprio la squadra di pallacanestro, una settimana prima della finale di Kiev, si era aggiudicata la sua decima Eurolega esponendo il trofeo nel museo. Adesso a Madrid sono già al lavoro per ovviare all'impiccio e stanno apportando le necessarie modifiche logistiche per risolvere il problema.

In attesa della 14a. Nell'attesa, l'ultimo trofeo è stato collocato in una vetrinetta a parte nella sala dei trofei ubicata nella pancia del Santiago Bernabeu dove non c'è più un angolo libero. Il tempo – e i lavori di rifacimento – ci diranno dove verrà collocata e se, approfittando della situazione, si provvederà a fare ulteriore spazio in vista della 14a.