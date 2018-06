Mediocrità assoluta e voti da bocciatura. Il quotidiano francese L'Equipe non risparmia critiche all'Italia vista all'opera contro la Francia nell'amichevole giocata a Nizza. Disastrosa la prima mezz'ora, quando gli Azzurri si sono ritrovati sotto di 2 gol palesando precarietà difensiva e qualche ingenuità di troppo (il fallo da rigore commesso da Mandragora). La reazione d'orgoglio, che ha portato alla rete di Bonucci (punizione bomba di Balotelli, milanista pronto al tap-in sulla respinta del portiere), non ha procurato indulgenze. E così, eccezion fatta per Super Mario (unico a meritare la sufficienza), il resto della pagella è da lacrime sangue: 5 a Pellegrini, Jorginho, Bonucci, e Sirigu; 4 a Chiesa e a Caldare; 3 (giudizio peggiore) per De Sciglio, D'Ambrosio e Berardi. E Mancini? Un bel 4 anche a lui… ma fino a che punto possa essere ritenuto responsabile della sconfitta (3-1) il quotidiano francese non lo spiega o, forse, dimentica che a differenza della squadra di Deschamps quella italiana è all'anno zero, non ha alcuna motivazione ed è in via ancora sperimentale.

"Pelle nera sangue rosso… Mario qua sei il capitano". E che Balotelli avrebbe ricevuto un'accoglienza positiva lo si era intuito anche dallo striscione che alcuni tifosi del Nizza avrebbero voluto esporre allo stadio per salutare l'attaccante in scadenza di contratto. L'anno prossimo non sarà più in Costa Azzurra, non è detto che lasci la Ligue 1 (il Marsiglia sembra interessato a lui) e riflette sulla possibilità di rientrare in Italia ma nell'impianto rossonero che lo ha visto protagonista riceve applausi anche quando esce per la sostituzione.

in foto: I voti apparsi sul quotidiano francese L’Equipe

Voti negativi per la Nazionale ma la critica non ha risparmiato stoccate anche ai ‘galletti'. Quasi tutti promossi a eccezione di Mbappé e Lloris, che hanno rimediato un voto al di sotto della sufficienza. Giudizio durissimo invece per altri due transalpini: Umtiti (nonostante il primo gol) e Pogba hanno ricevuto un 4 che sa di stroncatura. Per l'ex juventino è andata anche peggio, spesso fischiato dal pubblico di casa.