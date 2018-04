La decisione da parte della società era inevitabile: l'Avellino che precipita verso i playout ha deciso di esonerare il tecnico, Walter Novellino. Fatale all'allenatore la doppia sconfitta interna nelle ultime gare prima contro il Parma e poi quella maturata nel recupero di campionato contro il Bari. Classifica cortissima e rischio di tracollo, basta dare un'occhiata alle cifre in graduatoria per tracciare la gravità della situazione: campani a quota 36 (17esimo posto in Serie B dopo 33 giornate.) con appena 1 punto in più rispetto alla zona spareggi e a +3 sull'Ascoli terzultimo e in piena bagarre retrocessione. Una sola vittoria in 11 gare è il trend che ha portato al licenziamento del mister vincolato agli irpini fino al 2019.

Il ribaltone. Al suo posto, fino alla conclusione della stagione in corso, la società bianco-verde ha deciso di affidare l'incarico a Claudio Foscarini, 59 anni, che l'anno scorso ha allenato il Livorno. Spetterà a lui raddrizzare la barca, riprendere la rotta e condurre la squadra verso quella salvezza che sembrava cosa fatta fino a un paio di mesi fa, prima che la crisi di gioco e di risultati facesse da zavorra.

Chi è Foscarini. Il tecnico è molto noto in categoria e reduce dalla lunga esperienza sulla panchina del Cittadella, che sotto la sua guida ha ottenuto la promozione dalla Lega Pro alla Serie B, riuscendo a centrare anche la semifinale play-off per la promozione in Serie A nella stagione 2009/2010. Un allenatore importante per una piazza esigente e che merita sicuramente di più rispetto agli affanni di queste giornate.