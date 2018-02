Una giornata da dimenticare per Coutinho. Non può giocare in Champions League – perché nella stagione attuale lo ha già fatto indossando la maglia del Liverpool – e allora il campione brasiliano sceglie di restare a Barcellona evitando la trasferta a Londra, in occasione della partita contro il Chelsea. In programma ha una gita nella città catalana per conoscere meglio l'ambiente, ammirarne le bellezze artistiche, integrarsi quanto prima con la nuova realtà calcistica. Tutto molto bello peccato, però, che qualcosa va storto. L'ex attaccante dei Reds ha visto la propria auto sottratta dal carro attrezzi mentre stava visitando la zona della Sagrada Familia. Era in compagnia dei suoi cari quando – suo malgrado – ha preso atto della contravvenzione. Non è finita, perché una volta fatto ritorno a casa ha trovato anche l'appartamento svaligiato dai ladri. Quel che doveva essere un momento di relax s'è trasformato in una sorta di incubo a occhi aperti.

Casa ripulita. Coutinho li ha sbarrati (e quasi gli veniva un colpo) quando intorno all'1.30, rientrato dopo una cena con i suoi amici e alcuni parenti, s'è recato verso la sua abitazione e s'è accorto che qualcuno s'era introdotto nell'appartamento vicino a quello di Luis Suarez. Al momento non è chiaro quale sia stato l'importo della refurtiva e cosa sia stato sottratto al calciatore e alla sua famuglia. Coutinho ha chiamato subito la polizia per sporgere la denuncia: una volta giunti sul posto per effettuare il sopralluogo, gli agenti hanno fatto i rilievi del caso e avviato le indagini.

Il rendimento in blaugrana. Finora l'esterno d'attacco sudamericano ha giocato 7 gare con la maglia del Barcellona: 4 nella Liga, 3 in Coppa del Re dove segna anche il suo primo gol in occasione della sfida con il Valencia. A Barcellona Coutinho è arrivato a gennaio scorso, per la cifra di 120 milioni di euro.