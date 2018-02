La nuova era dell’Arsenal inizia alla grandissima. La squadra di Wenger con Aubameyang e Mkhitaryan dal primo minuto e con un Ozil fresco di rinnovo ha sconfitto all’Emirates per 5 a 1 l’Everton di Allardyce, che dopo 18 minuti era già sotto di tre gol. La conquista del posto in Champions però è sempre molto complicata. Liverpool e Chelsea hanno cinque punti in più e una partita in meno, ma i Gunners adesso qualche chance in più sembrano averla.

Esordio splendido per Aubameyang.

4-2-3-1 con Iwobi, Ozil e Mkhitaryan alle spalle di Aubemang. Un poker offensivo niente male. I Gunners con questi nuovi innesti danno l’idea di giocare con il sorriso, e il buon umore sembra aver dato serenità. Pronti, via e segna Ramsey che al 4’ buca Pickford. Koscielny sugli sviluppi di un corner raddoppia al 13’ e festeggia anche il rinnovo del contratto. Dopo cinque minuti c’è gloria ancora per Aaron Ramsey, 3-0 e giochi fatti nemmeno a metà del primo tempo.

L’Arsenal, pur alzando il ritmo, continua a cercare il gol. Monreal colpisce il palo, Aubameyang invece non perdona e al 38’ rifila il poker all’Everton. L’ex del Borussia servito in profondità, vola e davanti a Pickford è al solito perfetto. Esordio con gol, meglio era impossibile.

Tripletta di Ramsey all’Everton.

Nella ripresa l’Everton scende in campo con uno spirito più combattivo e cerca quanto meno il gol della bandiera. Cech si salva in un paio di occasioni, ma poi capitola al 64’ quando accorcia Calvert-Lewin. Il trentacinquenne portiere poco dopo è costretto a lasciare il campo per colpa di un problema muscolare, seguito a un contrasto con Niasse. L’Arsenal vuole rendere più rotondo il successo e ci riesce. Il 5-1 lo segna Ramsey, che firma la prima tripletta della carriera in Premier League. La batosta è pesante per Allardyce. L’Arsenal in casa si conferma quasi imbattibile e sorride con l’attacco tutto nuovo.