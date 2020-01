Un vero e proprio calvario. Quello di Sime Vrsaljko è stato un anno difficile ma oggi, 26 gennaio 2020, è un giorno molto felice e importante: il terzino croato, dopo l'operazione al ginocchio ed il lungo percorso di recupero, ha giocato oggi la sua prima partita ufficiale dopo dodici mesi. Diego Pablo Simeone lo ha schierato titolare nel lunch match tra Atletico Madrid e Leganes a causa degli infortuni di Trippier e Arias e così il tecnico dei colchoneros è stato costretto a bruciare le tappe e a schierare titolare Vrsaljko, che fino a questo momento non ha giocato nemmeno un piccolo spezzone di partita in stagione. La gara del croato è durata 88 minuti, nel finale il Cholo ha inserito Ivan Šaponjić per dare più peso alla fase offensiva ma il risultato non è cambiato.

Vrsaljko era in disponibile dal 9 gennaio, anche se non era nemmeno entrato tra i convocati né per la finale della Supercoppa spagnola contro il Real Madrid, né contro l’Eibar in campionato e nemmeno nella disfatta dei sedicesimi di Copa del Rey contro il Cultural Leonesa.

Vrsaljko non giocava da Inter-Benevento

L'ultima partita giocata da Vrsaljko risale alla passata stagione, quando vestiva la maglia dell'Inter: il 13 gennaio 2019 nella sfida di Coppa Italia contro il Benevento giocata a porte chiuse dopo gli incresciosi fatti del Boxing Day che portarono alla morte di Belardinelli.

Da quel momento in poi il calciatore croato ha vissuto il suo calvario lungo un anno e ora Diego Simeone si auspica di aver recuperato definitivamente il giocatore per la seconda parte di stagione: la speranza è che Sime Vrsaljko possa recuperare lo smalto dei tempi migliori e confermarsi sui livelli che Italia lo avevano portato ad essere considerato tra i migliori terzini del campionato di Serie A e del Mondiale del 2018.