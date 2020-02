Atalanta-Valencia, lamentele per il prato di San Siro dal club spagnolo

Il Valencia ha mostrato tutto il suo disappunto per lo stato del terreno di gioco dello stadio Giuseppe Meazza di Milano in vista della gara d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Quella di stasera sarà l’undicesima in 20 giorni a San Siro e questo potrebbe essere uno dei motivi dello stato non ottimale del terreno di gioco.