Atalanta-Roma si gioca sabato 15 febbraio alle 20.45 a Bergamo. È il terzo anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A dopo Lecce-Spal (ore 15) e Bologna-Genoa (ore 18). Un match al quale i tifosi potranno assistere recandosi al Gewiss Stadium oppure collegandosi in streaming con DAZN per la diretta dell'incontro. La partita ha un grande valore ai fini della classifica e più ancora della corsa per un posto in Champions League. Al riguardo sta messa meglio la formazione di Gasperini (quarta) a quota 42 punti, +3 rispetti ai giallorossi (39, reduci dal doppio stop contro Sassuolo e Bologna): per i nerazzurri orobici la vittoria nello scontro diretto equivarrebbe a ipotecare piazzamento e seconda partecipazione consecutiva alla Coppa.

Dove vedere Atalanta-Roma in tv

Atalanta-Roma verrà trasmessa in esclusiva e in diretta streaming su DAZN ma chi vorrà seguirla anche in televisione potrà farlo sia attraverso una buona connessione internet sia attraverso Sky. Cominciamo da questa seconda opportunità: gli abbonati al network satellitare, che hanno attivato l'opzione a inizio stagione, potranno godersi l'incontro dal divano di casa sintonizzandosi sul canale 209 (DAZN 1). Ci sono ancora altri sistemi: collegando il dispositivo alla Rete (per le tv che hanno anche la porta d'accesso per il cavo) sarà possibile convertire il segnale e ovviare alla mancanza di un canale come sul digitale terrestre oppure sulla piattaforma satellitare; è altresì possibile vedere il match sullo schermo di casa attraverso le Smart Tv abilitate a dispositivi come Playstation 4, Chromecast o Amazon Fire.

Come vedere in diretta streaming la partita Atalanta-Verona

Come assistere alla diretta streaming di Atalanta-Roma? Come detto, è anzitutto necessaria una connessione a internet abbastanza buona e che permette di intercettare il segnale senza disturbi o ritardi sulla frequenza. La diretta del match sarà disponibile collegandosi alla piattaforma di DAZN: una volta scaricata la app, si potranno utilizzare i dispositivi abituali come pc, smartphone, tablet. Gli abbonati a Sky, in questo caso coloro che sono in possesso di un decoder Sky Q, possono sfruttare questo ulteriore supporto tecnologico per vedere il match in tv attraverso l'app di DAZN.