Zlatan Ibrahimovic a 38 anni è tornato un grande uomo mercato. Lo svedese, che ha lasciato Los Angeles Galaxy, ha fatto capire da tempo di voler tornare a giocare in Serie A. Si parla per lui soprattutto di Bologna, Milan e Napoli, tre squadre che per motivi diversi potrebbero ingaggiare l'attaccante. L'Atalanta si tira fuori dalla corsa a Ibra. Il presidente Percassi ha detto ufficialmente che la sua società non ha la possibilità di prendere Ibrahimovic:

Non possiamo permettercelo, dobbiamo tenere i conti a posto.

L'Atalanta e Ibrahimovic

Il patron dei nerazzurri, a margine dell'inaugurazione dell'Accademia Mino Favini a Zingonia, ha escluso in modo categorico l'acquisto di Zlatan Ibrahimovic. Percassi con ironia ha spiegato perché l'Atalanta non può ingaggiare l'ex bomber di Milan, Inter e Juve.

Zlatan all'Atalanta? Impossibile. Lui è un grande calciatore ma non possiamo permettercelo. Siamo dei poveretti e dobbiamo tenere i conti a posto.

L'Inter vuole Kulusevski, di proprietà dell'Atalanta

Si parla tanto di un interesse dell'Inter per Dejan Kulusevski, giocatore svedese, classe 2000, in forza al Parma. Kulusevski milita nel club gialloblu, ma è di proprietà dell'Atalanta. Percassi è chiaro e dice che il calciatore svedese non si muoverà in questa stagione, ogni trattativa per Kulusevski sarà rimandata a fine stagione:

L’Inter interessata? Ci sono interessamenti sui giocatori importanti ma non solo da parte di una squadra. Quando arriveremo alla fine del campionato valuteremo.

Zapata e il mercato

Percassi ha parlato anche di Duvan Zapata, il bomber colombiano è ai box e la sua mancanza l'Atalanta la sente parecchio, e ha pure lasciato intendere che potrebbe esserci qualche innesto nel mercato di gennaio, ovviamente tra i colpi non ci sarà Ibra: