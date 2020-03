In caso di semifinale di Champions con l’Atalanta? Mi butto con il paracadute.

Questa è la promessa di Alejandro Gomez, più noto a tutti come El Papu. Il calciatore argentino è uno degli uomini simbolo della meravigliosa Atalanta che stiamo ammirando negli ultimi anni e partecipando a un gioco di 100 domande botta e risposta in 5 minuti del quotidiano argentino Olé ha affermato che, come già anticipato, è pronto a fare un lancio con il paracadute in caso di approdo della Dea al penultimo atto del massimo torneo continentale. Manca poco al ritorno degli ottavi di finale in casa del Valencia ma dopo il 4-1 dell'andata il pass per i quarti sembra essere in tasca.

Papu Gomez: Lautaro o Icardi? Meglio il Toro

Il numero 10 e capitano dei bergamaschi ha parlato di tanti argomenti e quando gli è stato chiesto chi sia il calciatore preferito che gioca in Italia non ha avuto dubbi e ha nominato un suo connazionale: "Paulo Dybala”. Sempre parlando di giocatori dell'Albiceleste, quando gli è stato chiesto chi preferisse tra Lautaro o Icardi ha risposto secco: "Meglio il Toro". Il ricordo più bello della carriera del trequartista classe 1988 è "la Copa Sudamericana vinta con l'Arsenal de Sarandi", club che lo ha lanciato in Argentina.

Papu Gomez: Difensore più ostico? Roncaglia

Non sono mancate le sorprese tra le risposte del Papu e una di queste è arrivata alla domanda su chi fosse di difensore più ostico affrontato: "Il miglior difensore che ho affrontato è Roncaglia". Per chi non lo ricordasse, Facundo Roncaglia è un calciatore argentino che ha vestito le maglie di Fiorentina e Genoa tra il 2012 e il 2015 e ora milita nell'Osasuna.

Papu Gomez: Il 10? Perché è stato di Maradona

Nelle sue esperienze, quando ha potuto, il Papu Gomez ha indossato la maglia numero 10 e ha spiegato il perché: "Perché è un numero che mi piace e perché è stato di Maradona".