Atalanta-Valencia si avvicina. A San Siro si affronteranno le squadre di Gasperini e Celades nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida attesissima soprattutto a Bergamo. La partita è storica e una città intera è pronta a ‘invadere' Milano. Sono previsti 45mila spettatori, sarà record all time per l'Atalanta, la maggior parte di essi arriveranno da Bergamo, che di abitanti ne ha 120mila circa. In pratica una città intera rischia di svuotarsi, per qualche ora, per l'Atalanta.

45mila spettatori a San Siro per Atalanta-Valencia

Tutti chiusi a Bergamo e il sindaco giustifica lo studente che non va a scuola

Tutti fermi a Bergamo (e in provincia) dove nel pomeriggio la grande parte dei negozi hanno deciso di chiudere anticipatamente. L'evento principale della giornata è Atalanta-Valencia. In tribuna a San Siro anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che nella giornata di oggi su Twitter ha pubblicato una foto molto particolare. L'immagine postata spiega perfettamente il sentimento dei tifosi e di una città nei confronti di una squadra, l'Atalanta, che da quattro stagioni è ad altissimi livelli. Nella foto si legge la giustificazione di un papà che concede al figlio, Edoardo, di non andare a scuola perché deve seguire l'Atalanta: