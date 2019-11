A zero punti nel girone C dopo tre partite, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è ora davanti ad una partita decisiva per il cammino in Europa. Reduce dalla sconfitta con il Cagliari, la Dea dovrà infatti affrontare a San Siro il Manchester City: "Per l'Atalanta questa è un'opportunità – ha spiegato il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – Se riusciamo a portare a casa un risultato positivo possiamo essere ancora dentro, anche per il terzo posto che vale l'Europa League. Ovviamente è una partita difficile, ma noi pensiamo di poter fare risultato".

"Mi aspetto dai miei ragazzi una bella partita – ha aggiunto – Vorrei vedere una gara di valore e una squadra che si esprime al massimo. Da Guardiola invece non mi aspetto niente. Il City vuole arrivare primo e vorrà vincere come sempre. Ed è giusto che sia così. Ho visto recentemente alcune gare che hanno giocato. C'è rispetto ma siamo arrivati qui con le nostre capacità e cercheremo di metterle in campo anche domani. Nessuno vuole prendere tanti gol".

La festa dei tifosi

A spingere la formazione nerazzurra saranno i molti tifosi che da Bergamo arriveranno a San Siro: "Avremmo preferito giocare a Bergamo, perché è la prima volta che l'Atalanta gioca questa competizione, ma San Siro è un impianto prestigioso conosciuto in tutto il mondo e credo che una migliore location non poteva esserci. Per i tifosi sarà una festa e spero di potergli dare una soddisfazione anche con il risultato".

Dopo aver parlato delle assenze ("Sono tutti convocati tranne Zapata e Gosens"), Gian Piero Gasperini ha chiuso la sua conferenza parlando dell'unico rimorso europeo della sua squadra: "L'unico rammarico è la partita contro lo Shakhtar. Per il resto questa è un'esperienza che ci è servita in campionato e nelle prossime tre partite contiamo di fare meglio – ha concluso il tecnico – Dobbiamo affrontare la competizione per acquisire esperienza per il nostro cammino".