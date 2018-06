L'Atalanta cambia giocatori ma non il progetto di fondo che prevede un attento sviluppo del settore giovanile. Non solo italiano perché nel club di Percassi c'è spazio anche per talenti che provengono dall'estero, senza distinzione di Paese o lingua. Basta che ci sia del prodotto umano e professionale su cui Gasperini possa mettere le mani e plasmare nuovi campioni. Come nel caso di Arkadiusz Reca che per tutti potrebbe essere il nuovo crack della prossima stagione.

Reca è arrivato in estate e prenderà il posto e l'eredità di Spinazzola che partirà alla volta della Juventus. L'ennesima produzione atalantina che spicca il volo e che lascia prontamente il posto ad un altro futuro campione. Perché Reca ha la stoffa del giocatore pronto ad emergere in uno dei campionati più performanti d'Europa.

La nuova scommessa. Reca, non è ancora conosciuto dai più e per l'Atalanta rappresenta una scommessa. Ma il club orobico è abituato e ha abituato a sorprendere tutti con veri e propri ‘carneadi' poi trasformati in stelline dal futuro radioso e dal cartellino sempre più interessante da un punto di vista economico.

Oro polacco. Nato a Chojnice (Polonia) nel 1995, Reca sarà il nuovo elemento nella difesa dell'Atalanta per il prossimo campionato. E' cresciuto nelle giovanili del Chojniczanka Chojnice ed è poi approdato al Wilsa Plock nel 2015 dopo aver fatto esperienza tra Koral Debnica e Flota Swinoujscie. Proprio dal Plock è stato prelevato e trasferito a Bergamo.

Difesa, personalità e gol. Nel Wisla Plock è stato tra i protagonisti della promozione e ha dimostrato un ottimo feeling anche col goal: 19 reti e 10 assist in 94 presenze. Le ottime prestazioni col club gli sono valse anche la chiamata nell'Under 21 polacca con cui ha già collezionato tre presenze.

Perfetto per il 3-4-2-1. La sua cessione, seppure le cifre dell'affare non siano state rese ufficiali, secondo il Wisla Plock sarà la più remunerativa nella storia del piccolo club polacco. Che così conferma le qualità del proprio giocatore oggi all'Atalanta dove dovrà prendere il posto di Spinazzola. Giocando soprattutto sulla fascia parte del campo che predilige. Il giovane polacco infatti potrebbe trovare spazio come esterno sinistro del 3-4-2-1, modulo gradito a Gasperini che predilige gli esterni dai grandi polmoni. Come Reca.