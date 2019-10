Terza in campionato a -3 punti dalla Juventus capolista. L'Atalanta non può essere più considerata una (semplice) rivelazione della Serie A. La squadra di Gasperini è cresciuta: ha conquistato una storica qualificazione in Champions, s'è dotata di uno stadio rinnovato, è riuscita a trattenere i migliori giocatori della rosa (nonostante le richieste di mercato) e capito che sognare si può. Se pronunciate dinanzi al tecnico la parola scudetto vi risponderà con uno sguardo ironico, censurando quell'affermazione con un laconico: "Noi non possiamo vincerlo, può perderlo solo la Juventus. E comunque Inter e Napoli sono davanti a noi". A giudicare dai numeri e dal rendimento, dalla condizione e dal trend dei risultati le gerarchie sembrano cambiate in fretta, sono in costante evoluzione e la partita del San Paolo (mercoledì alle 19) potrà smentirle oppure confermarle.

Atalanta, dopo 9 giornate record di gol in A nell'era dei 3 punti

I numeri. Come sempre dicono molto (anche se non tutto). Quelli dell'Atalanta raccontano di una squadra che va in gol con straordinaria frequenza: ne ha fatti 28 in 9 giornate, quasi 3 a partita. Una media da corazzata sulla quale ha inciso positivamente la caterva di reti rifilata all'Udinese (7 in 90 minuti, di cui 3 appannaggio di Muriel). Non c'è Zapata ma l'attacco sudamericano funziona come sempre e scandisce il momento d'oro dei nerazzurri: record assoluto di marcature in Serie A da quando la vittoria vale 3 punti. L'Atalanta ha fatto meglio anche della Juventus di Allegri (stagione 2017/2018).

Per trovare una formazione in grado di battere la ‘Dea' serve andare un po' a ritroso nel tempo fino ad arrivare al Milan di Fabio Capello (29 gol in 9 giornate – stagione 1992/1993, allora una vittoria valeva 2 punti) che poteva contare su campioni del calibro di Gullit e van Basten.

Nerazzurri terzi in Europa tra le squadre che segnano di più

C'è ancora un altro dato statistico che fotografa il rendimento dell'Atalanta. Varchiamo i confini, andiamo al di là delle Alpi e confrontiamo i numeri della ‘Dea' con quelli di altri campionati europei. Ebbene, attualmente nel ‘vecchio continente' la squadra di Gasperini è terza nella classifica delle reti realizzate: al primo posto ci sono Manchester City e l'Ajax (29 gol in 9 giornate) e subito dopo i nerazzurri. Il Napoli di Ancelotti è avvertito.