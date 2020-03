L'Atalanta in Champions League non si ferma più ed è la prima squadra italiana a tagliare vittoriosamente il traguardo dei quarti di finale. In attesa di Napoli e Juventus che dovranno vedersela con Barcellona e Lione. Intanto, a Bergamo si festeggia l'impresa storica e si dimentica per un paio d'ore l'emergenza sanitaria e il contagio da Coronavirus che sta mettendo l'Italia in ginocchio. Una situazione che i nerazzurri non hanno dimenticato volando a Valencia dove hanno dovuto giocare in un Mestalla blindato. Alla fine, i giocatori dell'Atalanta hanno voluto manifestare tutta la loro solidarietàmanifestare tutta la loro solidarietà alla città e non solo.

Vittoria per Bergamo in attesa dei festeggiamenti a fine anno

Anche mister Gasperini a fine partita ha rivolto un paio di riflessioni alla situazione d'emergenza che sta vivendo l'Italia: "Abbiamo voglia di festeggiare con la nostra gente e magari lo faremo tutti insieme a fine stagione quando avremo sconfitto il Coronavirus. Questa sera siamo felici di aver regalato un po' di sollievo ad un territorio che sta soffrendo molto".

La cavalcata in Champions League

L'Atalanta è nella storia, la vittoria di Valencia la catapulta tra le migliori otto d'Europa. Un traguardo insperato ad inizio stagione ma meritato sul campo, con altri quattro gol in Champions, un altro successo, la conferma che la crescita è stata a volte difficile ma continua: "Abbiamo preso le misure ad avversari e competizione. Non è mai facile segnare così tanti gol, noi lo stiamo facendo da un po' di tempo a a questa parte".

Obiettivo, vincere anche al Mestalla

Poi, la partita, il successo a suon di gol malgrado le troppe reti subite. Per Gasperini, però, il bicchiere è totalmente pieno: "Non volevamo solamente qualificarci, desideravamo vincere e replicare il successo dell'andata. Il rigore all'inizio ci ha spianato la strada, abbiamo preso gol evitabili, abbiamo disputato un primo tempo in difficoltà. Ma abbiamo dimostrato di valere questa posizione".

La ‘profezia' su Ilicic: segnerai 4 gol

Infine, il mattatore di serata, Joseph Ilicic, autore del poker di prestigio che è valso la qualificazione. Un primato personale e in Champions League per un punto di riferimento indispensabile sia per la squadra che per Gasperini: "Voleva uscire, era stanco diceva. Poi gli ho chiesto altri due minuti e ha segnato il terzo gol. Alla fine gli ho detto: resta, segnerai anche il quarto".