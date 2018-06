Cosa è accaduto il 4 marzo, perché e come è morto Davide Astori nella stanza d'albergo a Udine dove alloggiava da solo. Le ultime notizie sulla tragedia che ha sconvolto la Fiorentina e il calcio italiano fanno riferimento all'esito della perizia medico-legale acquisita dalla Procura di Udine che cerca di fare chiarezza su quanto accaduto al calciatore. Non più deceduto nel sonno a causa della bradiaritmia (la frequenza cardiaca rallenta fino a quando il cuore non smette di battere) ma della tachiaritmia (ovvero, un'improvvisa accelerazione del cuore degenerata in fibrillazione ventricolare) forse provocata da una malattia genetica o miocardite: è questa la tesi che, illustrata da Carlo Moreschi e Gaetano Thiene nel dossier consegnato agli inquirenti, va ad aggiungersi agli accertamenti della Procura di Firenze.

Voci che si rincorrono. come spargere sale sulle ferite. Ed è per questo che, in base a quanto emerso in queste ore, la famiglia dell'ex capitano della Viola è intervenuta chiarire la propria posizione e lo ha fatto attraverso una lettera pubblicata sul Corriere dello Sport.