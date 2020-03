La Serie A è ferma, fino al prossimo 3 aprile non si gioca. E non si sa cosa accadrà a partire dal primo week-end utile (4 e 5 aprile): si tornerà in campo oppure l'attività agonistica resterà sospesa? In un momento di grande incertezza e paura per il Paese a causa dell'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale) e, alla luce delle notizie sui contagi diffusi anche tra i calciatori (sono 9 i casi registrati, con Cutrone e Pezzella della Fiorentina), l'Assocalciatori interviene con un documento pubblico molto duro. Un atto d'accusa nei confronti di quei club che, nonostante il blocco totale e le misure per il contenimento della proliferazione del morbo, hanno ripreso oppure riprenderanno a breve gli allenamenti.

Siamo indignati – si legge nella nota del sindacato dei giocatori italiani – nel registrare ancora oggi un comportamento scriteriato e fuori dal contesto nazionale e internazionale di alcune società che si ostinano a convocare gli atleti per allenamenti in piccoli gruppi, o peggio ancora, per il controllo quotidiano della temperatura.

Lo spettacolo non deve continuare per forza, la salute prima di tutto: è il messaggio ribadito dall'Assocalciatori che censura così la condotta di alcune società definita irresponsabile e più ancora vergognosa.

Se i club convocano in Italia calciatori per il solo fatto di controllare la presenza di febbre o meno, costringendoli a muoversi da casa, incontrare persone, frequentare ambienti per ottenere un dato facilmente comunicabile per telefono, è un atto vergognosamente irresponsabile nei confronti delle tante persone costrette a muoversi e a lavorare per consentirci un minimo di servizi necessari. Inoltre, è offensivo nei confronti di quanti sono in prima linea, medici, infermieri e personale sanitario, che ci implorano di rimanere a casa.

Che senso ha convocare i calciatori appellandosi al decreti ministeriale se tutte le competizioni internazionali sono sospese? Perché farlo se nemmeno si ha la certezza di quando e se riprenderanno? C'è forse un secondo fine dietro la pratica delle società? Un atto di denuncia molto forte da parte dell'Assocalciatori che motiva così le proprie perplessità.