L’Ascoli da qualche giorno occupa l’ultimo posto in Serie B, la paura di retrocedere è tanta, il rischio dopo tante stagioni di ritornare in Serie C è forte. Nemmeno il cambio di allenatore, avvenuto qualche mese fa, arrivò Serse Cosmi, è servito ai bianconeri. Il clima in città si è fatto molto pesante e dopo la sconfitta subita, sabato scorso, a Venezia sono stati aggrediti due calciatori. Il portiere Venditti, che non è mai stato schierato, e il centrocampista Parlati, sceso in campo solo una volta, sono stati colpiti nel centro storico della città, Venditti avrebbe ricevuto uno schiaffo.

Venditti e Parlati aggrediti

Il presidente del club Francesco Bellini ha detto di essere deluso e amareggiato e ha anche voluto ricordare che da tempo c’è un brutto clima attorno la squadra, che da tempo vive in un ambiente tutt’altro che sereno

Sono molto amareggiato da quanto successo, si tratta di un episodio che con lo sport non ha nulla a che fare con il calcio e che mina la tranquillità e la contrazione della squadra, distruggendone lo spirito. Già da mesi il gruppo deve fare i conti con un clima sfavorevole. Saremo sempre vicini ai nostri giocatori.

Clima intimidatorio verso l’Ascoli

L’Ascoli, che parla di clima intimidatorio e fa sapere di aver ‘sporto denuncia contro ignoti e perseguirà legalmente anche gli autori di post intimidatori sul web che istigano ala violenza’, ha raccontato cosa è e ha denunciato ulteriori minacce fatte ad altri giocatori con un comunicato

Vincenzo Venditti e Samuele Parlati sono stati aggrediti fisicamente da una decina di individui con il volto coperto da sciarpe che li hanno attesi sulla via di casa. Gli aggressori, dopo momenti molto concitati, hanno minacciato di dare seguito alla violenza su altri tesserati.

Ascoli ultimo in classifica

La situazione in classifica dell’Ascoli è molto complicata. I bianconeri sono ultimi con 26 punti, gli stessi della Ternana, ha tre punti in più (e una partita in meno) la Pro Vercelli. La zona playout dista quattro e cinque punti, ma Entella e Novara hanno pure loro una gara da recuperare, mentre la salvezza senza spareggi è lontana sette punti.