Momenti di grande paura durante la partita degli ottavi di finale di FA Cup tra il Portsmouth e l'Arsenal. Perché dopo pochi minuti ha subito un serissimo infortunio il centrocampista Lucas Torreira, ex della Sampdoria, che è uscito dal campo in barella. Torreira è stato colpito duramente alla caviglia da un avversario ed ha avuto bisogno dell'ossigeno. Ovviamente i Gunners tremano perché temono di aver perso per tutta la stagione il sudamericano.

Infortunio per Torreira in Portsmouth-Arsenal

Un duro intervento del centrocampista dei ‘Pompey' James Bolton è costato carissimo a Lucas Torreira. Si è capito subito che il problema fosse molto serio per il giocatore uruguaiano che è stato subito assistito dai medici dell'Arsenal che dopo averlo caricato su una barella che gli hanno anche dato dell'ossigeno. La partita di Torreira è durata pochissimo, al suo posto è entrato lo spagnolo Dani Ceballos.

Il brutto coro dei tifosi del Portsmouth a Torreira

Mentre l'ex blucerchiato usciva dal campo in preda al dolore non ha sentito il brutto coro che gli hanno dedicato i tifosi del Portsmouth, l'ultima ‘piccola' capace di vincere la Coppa d'Inghilterra. Alcuni tifosi hanno intonato: "Torreira You're going home in an ambulance" che tradotto è: "Torreira tu tornerai a casa in ambulanza".

Portsmouth-Arsenal 0-2, Gunners ai quarti

La squadra di Arteta si è riscattata dopo la sorprendente eliminazione nei sedicesimi di Europa League. Al di là dell'infortunio di Lucas Torreira, è stato tutto facile per i Gunners che con un gol per tempo hanno chiuso la pratica Portsmouth, battuto per 2-0. Sokratis Papastathopoulos ha segnato nel primo tempo, Nketiah nella ripresa. L'Arsenal è la prima squadra che si qualifica per i quarti di FA Cup.