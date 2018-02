L’Arsenal e la Emirates proseguono il loro rapporto commerciale, nato nel 2006 e che arriverà almeno fino al 2024. I Gunners grazie al rinnovo del contratto con la compagnia aerea di Dubai incasseranno 45 milioni a stagione, che complessivamente fanno 225 milioni in cinque anni, una cifra altissima che potrà in buona parte magari essere investita sul mercato per rinforzare la squadra.

45 milioni a stagione per l’Arsenal

Con grande orgoglio il direttore esecutivo del club Ivan Gazidis ha detto che questo è il ‘contratto di sponsorizzazione più ricco mai firmato dal club. Le cifre ufficiale del rinnovo quinquennale (il precedente contratto aveva come chiusura il 2019) non sono state rese note, ma i media britannici parlano di 45 milioni a stagione, cioè 225 in cinque anni. Queste le parole di Gazidis

La sponsorizzazione sulla nostra maglia è la più duratura della Premier League e una delle più lunghe nel mondo dello sport. Questo impegno reciproco è la testimonianza della forza e della profondità di questa relazione unica.

Il rapporto tra Emirates e Arsenal

Il legame tra Emirates e Arsenal è iniziato nel 2004. Due anni dopo il nome della compagnia aerea di Dubai è comparso sulla maglia dei Gunners per la prima volta e da quel momento vi è sempre rimasto. Nel 2006 anche il nuovo stadio ha preso il nome dello sponsor, che ha acquisto i ‘naming rights’ dell’impianto che ha preso il posto del mitico Highbury.

La stagione dell’Arsenal

L’Arsenal, che nel mercato invernale ha rinnovato parecchio il reparto offensivo, è sesto in classifica, difficilmente otterrà la qualificazione alla Champions League, ma è ancora in corsa su due fronti. Perché la squadra di Wenger giocherà la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City ed è praticamente con un piede e mezzo negli ottavi di Europa League.