Momento difficile per l'Arsenal. Dopo la sconfitta contro lo Sheffield è arrivato il pareggio casalingo contro il Crystal Palace. I Gunners in vantaggio di due gol dopo 10′ sono stati raggiunti sul 2-2. Una situazione mal digerita dai tifosi di casa che hanno puntato il dito soprattutto contro Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero al momento del cambio con Saka, ha reagito in malo modo ai fischi dell'Emirates, prima lanciando a terra la fascia di capitano e poi rispondendo in malo modo ai sostenitori con un atteggiamento provocatorio.

Arsenal-Crystal Palace 2-2, Xhaka reagisce ai fischi dei tifosi in malo modo. Ecco cosa ha fatto

Rapporti molto tesi tra Granit Xhaka e i tifosi dell'Arsenal. Al minuto 61′ della partita contro il Crystal Palace, Emery ha deciso di sostituire il nazionale svizzero con il giovane Saka. A quel punto il centrocampista è stato sommerso dai fischi del pubblico presente all'Emirates. A quel punto Xhaka prima si è tolto la fascia da capitano, lanciandola a terra in direzione del compagno Aubameyang, destinato a raccoglierne l'eredità e poi ha reagito in malo modo nei confronti dei sostenitori. Mano ripetutamente portata verso l'orecchio a sfidare i tifosi, e poi un inequivocabile labiale "fuck off". Come se non bastasse poi, al momento di abbandonare il terreno di gioco il calciatore si è tolto anche la maglia dell'Arsenal andando spedito verso gli spogliatoi.

Emery, nessuna giustificazione per Xhaka

Una situazione che potrebbe avere ripercussioni su Xhaka, che in quanto capitano della squadra avrebbe dovuto dimostrare buonsenso non reagendo agli insulti e ai fischi ricevuti. L'allenatore dell'Arsenal Emery, anch'egli oggetto di numerose critiche da parte della tifoserie, nel post-partita non ha cercato giustificazioni per il comportamento del suo calciatore: "Ha sbagliato, gli parlerò e vedo cosa avrà da dirmi, ma non ci sono scuse"

Lacazette e il like al post di insulti a Emery e Xhaka

Come se non bastasse, la situazione è diventata ulteriormente incandescente sui social nelle scorse ore. Non è sfuggito infatti un like galeotto di Alexandre Lacazette ad un contenuto postato da un utente, con insulti nei confronti di Emery e Xhaka nella didascalia. L'immagine ha fatto il giro del web confermando le voci relative ad uno spogliatoio tutt'altro che tranquillo in casa Gunners.