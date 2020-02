Una delle due grandi deluse dell'ultimo turno di Europa League è l'Arsenal di Mikel Arteta. Insieme all'Ajax, i ‘Gunners' sono stati infatti eliminati dall'Olympiacos al termine di una partita rocambolesca e decisa dal gol dei greci arrivato ad minuto dal termine del secondo tempo supplementare, quando la sfida era ferma sull'1-1: un risultato che avrebbe qualificato gli inglesi, in virtù del successo colto precedentemente ad Atene.

Al termine della battaglia di Londra, Pierre Emerick Aubameyang non ha fatto nulla per nascondere la sua disperazione. L'ex attaccante del Borussia Dortmund, già protagonista nei supplementari con la fantastica rete del pareggio, ha infatti versato lacrime amare per l'incredibile errore al 123esimo che ha regalato all'Olympiacos il passaggio del turno.

Il futuro di Aubameyang

"È una situazione davvero difficile da accettare – ha spiegato con gli occhi lucidi Aubameyang, ai microfoni di BT Sport – Sono molto molto deluso. Abbiamo perso ritmo e ci è costato il gol all’ultimo minuto. Alla fine ero molto stanco. Non so bene come ho fatto a sbagliare. Avevo i crampi, ma non è una scusa. Dovevo segnare. Sono disperato".

Fuori dalla competizione europea, lontano dal quinto posto in campionato e atteso dal prossimo impegno in casa contro il West Ham, Aubameyang ha dunque passato una notte insonne dopo la partita di Europa League ed il suo clamoroso sbaglio. Per il giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan ed esploso in Germania, questa potrebbe essere tra l'altro l'ultima stagione a Londra. Le ultime indiscrezioni di mercato lo vedono infatti di ritorno a Milano: questa volta, però, sulla sponda nerazzurra.