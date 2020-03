Lucas Torreira ha subito una frattura alla caviglia durante la vittoria dell'Arsenal nella gara di FA Cup contro il Portsmouth e si prevede un lungo stop. Il centrocampista uruguaiano dei Gunners è stato portato via in barella dopo soli 16 minuti di gioco a seguito di una brutto intervento da parte del difensore avversario James Bolton. Non sono ancora state fissate date per il suo possibile recupero perché, secondo quanto riporta il club londinese, ci sarebbe bisogno di "ulteriori visite specialistiche": a rischio la sua partecipazione alla Copa America, che si svolgerà in Argentina e Colombia dal 12 giugno. L'ex calciatore della Sampdoria, uscito dal campo con la mascherina dell’ossigeno, ha collezionato 33 presenze con la maglia dell'Arsenal in questa stagione ed è stato uno dei punti fermi anche dopo il cambio in panchina tra Unai Emery e Mikel Arteta.

Nel frattempo l'Arsenal recupera il difensore Kieran Tierney, che è tornato ad allenarsi dopo essersi ripreso dalla slogatura alla spalla slogata: gli infortuni hanno limitato il nazionale scozzese, che ha messo a referto solo 11 presenze con i Gunners dopo il suo arrivo dal Celtic la scorsa estate; e c'è grande fiducia anche per il recupero di Cedric Soares. L'ex calciatore dell'Inter e del Southampton tornerà ad allenarsi a prossima settimana dopo essersi ripreso da un infortunio al ginocchio. Discorso diverso per Sead Kolasinac che a causa di un problema alla spalla potrebbe tornare a disposizione per la fine di marzo.

Il comunicato dell'Arsenal

Questa la nota ufficiale dell'Arsenal in merito all'infortunio di Luca Torreira di lunedì sera contro il Portsmouth: "Caviglia destra. Frattura sostenuta alla caviglia destra durante la gara di lunedì a Portsmouth. In attesa di ulteriori visite specialistiche che determineranno il piano di recupero".