Unai Emery sarà il nuovo allenatore dell'Arsenal. Dopo le voci sul Allegri, Luis Enrique e Mikel Artea, è arrivata l'ufficialità che riguarda il sodalizio tra i Gunners e il tecnico basco che si unisce al club britannico dopo aver chiuso la sua parentesi di due anni al Paris Saint-Germain, dove ha conquistato la Ligue 1, la Coupe de France e la Coupe de la Ligue. L'allenatore 46enne è stato il timoniere del Siviglia per tre stagioni dove ha vinto per tre volte consecutivamente l'Europa League, portando il club andaluso ad essere una forza importante nel campionato spagnolo. Ad annunciare l'ufficialità è stato l'amministratore delegato Ivan Gazidis e sul sito dei Gunners sono arrivate le prime dichiarazioni:

Unai ha una straordinaria esperienza vincente nel corso della sua carriera, ha fatto crescere alcuni dei migliori talenti in Europa e sviluppa un entusiasmante stile di gioco che si adatta perfettamente a quello dell'Arsenal. Il suo approccio laborioso e appassionato e il suo senso dei valori, dentro e fuori dal campo, lo rendono la persona ideale per essere la nostra guida. Abbiamo condotto una ricerca confidenziale, ampia e rigorosa che ha coinvolto numerosi riferimenti, analisi di dati, video e incontri personali con tutti i candidati che abbiamo selezionato. Molti erano interessati alla posizione ma siamo stati unanimi nella scelta di Unai per guidare il prossimo capitolo della nostra storia.

Unai Emery ha parlato così a caldo della sua nuova avventura: "Sono entusiasta di entrare a far parte di un grande club. L'Arsenal è conosciuto e amato in tutto il mondo per il suo stile di gioco, il suo impegno per i giovani giocatori, il fantastico stadio, il modo in cui viene gestito il club. Non vedo l'ora di iniziare". Toccherà a lui far ripartire l’Arsenal dopo la chiusura dell’era legata ad Arsene Wenger.