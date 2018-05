L’ultima giornata di Serie A darà tanti verdetti: c’è da capire chi retrocederà, la lotta salvezza è stata bellissima quest’anno, chi giocherà in Champions tra Lazio e Inter e chi invece la prossima stagione disputerà l’Europa League. Milan, Atalanta e Fiorentina sono in corsa per i due posti residui. Due posti che però non hanno lo stesso valore, perché chi arriva sesto va direttamente alla fase a gironi, mentre chi si piazza al settimo posto dovrà effettuare due turni preliminari.

Il calendario dell’ultima giornata relativo alle squadre che sono in corsa per l’Europa League : Cagliari-Atalanta, Milan-Fiorentina.

: Cagliari-Atalanta, Milan-Fiorentina. La classifica attuale: Milan 61, Atalanta 60, Fiorentina 57.

Classifica avulsa: cosa succede in caso di arrivo a pari punti e chi va in Europa League. I confronti diretti sono sempre la prima opzione per decidere chi arriva davanti in caso di parità di punti.

A 60 punti Atalanta e Fiorentina. Se la Fiorentina batterà il Milan a domicilio e l’Atalanta perderà con il Cagliari, che ha bisogno di punti salvezza, viola e nerazzurri chiuderebbero entrambi con 60 punti. E in caso di parità tra Atalanta e Fiorentina bisognerebbe guardare la differenza reti, perché i confronti diretti sono in perfetta parità. Sono terminate 1-1 le due gare stagionali. La differenza reti in questo momento è nettamente a favore dell’Atalanta che è a +19, contro il +12 della Fiorentina. Dunque alla squadra di Pioli servirebbe un successo rotondo e una sconfitta pesante dell’Atalanta per effettuare il sorpasso.

Se la Fiorentina batterà il Milan a domicilio e l’Atalanta perderà con il Cagliari, che ha bisogno di punti salvezza, viola e nerazzurri chiuderebbero entrambi con 60 punti. E in caso di parità tra Atalanta e Fiorentina bisognerebbe guardare la differenza reti, perché i confronti diretti sono in perfetta parità. Sono terminate 1-1 le due gare stagionali. La differenza reti in questo momento è nettamente a favore dell’Atalanta che è a +19, contro il +12 della Fiorentina. Dunque alla squadra di Pioli servirebbe un successo rotondo e una sconfitta pesante dell’Atalanta per effettuare il sorpasso. A 61 punti Milan e Atalanta. Gattuso e Gasperini realizzerebbero lo stesso punteggio se chiuderanno il campionato rispettivamente perdendo in casa con la Fiorentina e pareggiando con il Cagliari. In quel caso entrambe le squadre terminerebbero con lo stesso punteggio e l’Atalanta sarebbe davanti, in virtù del successo per 2-1 dell’andata e dell’1-1 di sette giorni fa. In questo caso Atalanta direttamente in Europa e inizio di stagione anticipato per il Milan.

Se il Milan batte la Fiorentina si qualifica automaticamente per la prossima Europa League e indipendentemente dal risultato di Cagliari l’Atalanta sarebbe settima e per il secondo anno di fila nelle coppe, ma con dei preliminari da giocare.

L’Atalanta scavalca il Milan e conquista il sesto posto se vince a Cagliari e contemporaneamente i rossoneri non riescono a battere a San Siro la squadra di Pioli, all’andata finì 1-1. In quel caso l’Atalanta chiuderebbe con 63 punti, il Milan con 62 e la Fiorentina con 58.