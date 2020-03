Un calciatore di 22 anni Chineme Martins è morto. Fatale è stato un infarto che ha avuto mentre stava giocando una partita del campionato della Nigeria domenica scorsa. Martins giocava con il Nasarawa United e ha perso conoscenza durante l'incontro il Katsina United. I soccorsi sono arrivati rapidi, ma la vettura che fungeva da ambulanza non è partita, ha avuto un problema tecnico ed è stata riavviata a spinta. Martins in ospedale è stato dichiarato morto.

Il calciatore Chineme Martins è morto in Nigeria

Il giocatore si è sentito male, ha perso i sensi giocando la partita tra Katsina e Nasarawa, i medici delle due squadre rapidissimi sono andati a soccorrerlo ma il giocatore è stato ulteriormente sfortunato perché quando è stato caricato sulla vettura che era utilizzata come ambulanza l'auto stessa non è partita. E così si è perso tempo prezioso. Chineme Martins è stato trasportato all'ospedale Dalhatu-Araf Specialist di Lafia dove è stato dichiarato morto, come ha annunciato la NPFL, la Lega del calcio nigeriano. L'autopsia svelerà le esatte cause della morte di Martins.

Le parole del Ministro dello Sport della Nigeria

Le polemiche dopo la morte di Martins non mancano perché non ci sarebbero state le condizioni di sicurezza per disputare la partita, e questo è inaccettabile secondo il Ministro dello Sport della Nigeria, Sunday Dare, che cercherà di capire cosa non è funzionato e ha dichiarato di voler imporre il rispetto di alcune norme che tutelino i giocatori: "Il ministero lavorerà immediatamente con l'NPFL per definire le condizioni obbligatorie prima di giocare qualsiasi partita". Questa è la seconda volta che a Latia muore un calciatore in occasione di una partita contro il Nasarawa United, nel 2018 aveva avuto un collasso fatale la star dei Kano Pillars Dominic Dukudod.