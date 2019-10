L'Argentina farà a meno di Mauro Icardi: il ct Scaloni lo ha escluso dalle ultime convocazioni e lo ha lasciato a Parigi. Il tutto, malgrado i sette gol segnati con la maglia dei francesi in un avvio di stagione più che positivo per l'ex capitano e bomber dell'Inter. Icardi non figura infatti nella lista dei convocati dell'Albiceleste per la doppia amichevole di lusso che si terrà fra qualche settimana: la prima contro il Brasile (15 novembre) e la seconda l'Uruguay (18 novembre). Tra i convocati torna Messi dopo la squalifica e sono stati chiamati in attacco i due ‘italiani' Paulo Dybala e Lautaro Martinez.

Icardi e l'Argentina, storia di un amore mai nato

Un rapporto sempre complicato quello tra Icardi e la propria Nazionale. Se nei mesi scorsi il problema era stato il contenzioso con l'Inter e sei mesi senza poter giocare e mostrare la propria forma fisica, in precedenza c'erano stati altri problemi tra il bomber e la selezione, di natura extracalcistica, quando sembrava poco gradito in uno spogliatoio che lo considerava un ‘traditore', per la sua relazione con Wanda Nara ex moglie di Maxi Lopez. Voci mai confermate, ma che avevano creato più di una discussione attorno a Icardi.

No Icardi, sì Lautaro

Adesso l'Inter non c'entra più, i problemi con il club nerazzurro sono passati via sotto i ponti di Parigi dove Icardi ha ritrovato forma, campo e soprattutto gol. Che però non hanno convinto il ct che gli ha preferito altri, tra cui un altro nerazzurro, Lautaro Martinez, lui sì confermato nel gruppo nazionale. Il ‘Toro' sta trascinando insieme al belga Lukaku la squadra di Conte e si sta confermando un elemento importantissimo e di prospettiva assoluta.

Messi e gli ‘italiani'

Intanto Leo Messi torna a vestire la maglia della Nazionale argentina dopo aver scontato la squalifica di tre mesi comminatagli dalla Conmebol durante l'ultima edizione della Copa America per avere criticato aspramente l'operato degli arbitri. Un rientro importante che permetterà alla Pulce di tornare al centro del progetto. Tra i convocati ‘italiani' ci sono anche il portiere Musso e il centrocampista De Paul dell'Udinese, e German Pezzella della Fiorentina.