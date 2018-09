25 anni, oltre 100 gol in nemmeno 200 partite, capitano e titolare dell'Inter, con una valutazione di mercato da 100 milioni di euro. Mauro Icardi ha una carriera da top player, numeri da vero bomber, ma nessuna esperienza internazionale al di là di quelle nerazzurre. In Nazionale, vanta appena quattro gettoni, una miseria così come il suo score: un assist e zero gol.

I problemi di Maurito con la Seleçion. Non è certo colpa sua, ma degli eventi che hanno coinvolto la nazionale sudamericana negli ultimi anni. Cinque anni fa, a soli 20 anni le porte della Seleçion si spalancarono per Maurito per quella che doveva rappresentare una nuova immensa opportunità: la conquista della propria nazionale. Invece, dopo l'esordio con Sabella, il vuoto. Fino all'attuale ritorno, grazie al ct Scaloni che lo ha rivoluto nel lotto dei convocati.

Convocazione, il nuovo corso di Scaloni. Forse non giocherà da titolare, sicuramente nel primo match amichevole in programma resterà in panchina: il Guatemala può aspettare, ma la Colombia no. Icardi non è in perfette condizioni, è reduce da un risentimento muscolare che lo ha costretto alla tribuna a Bologna ma non gli ha precluso il rientro in nazionale.

La nuova Argentina. Un segnale importantissimo per un bomber che ha avuto da sempre un rapporto complicatissimo con la propria Nazionale. Essere presente nel ritiro californiano di Los Angeles è già fondamentale, un punto di ripartenza che riproietta Icardi alla conquista di un posto che merita per i risultati sportivi fin qui ottenuti. Così, l'esordio contro la Colombia potrebbe essere alle porte.

I problemi fisici. Ciò che preoccupa – soprattutto i tifosi interisti – sono le condizioni del capitano: Spalletti in accordo con lo staff medico non ha voluto forzare e con il Bologna ha preferito lasciare l'argentino in tribuna. Nulla di grave ma la pausa sarebbe servita per recuperare al cento per cento e invece, la convocazione con la Seleçion tiene un po' in apprensione i nerazzurri in diretto contatto con lo staff argentino.

Anche Lautaro tra i convocati. Un pensiero che raddoppia pensando anche all'altro interista convocato, Lautaro Martinez, neo acquisto dal Racing di Avellaneda e anch'egli fuori dai giocai al Dall'Ara. Le sue condizioni sono migliori rispetto a Icardi e ha già dato segnali di recupero. Anche il ‘Toro' probabilmente partirà dalla panchina nella speranza, tutta nerazzurra, che ogni debutto nel nuovo corso di Scaloni venga rimandato ad altra data.