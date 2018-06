Per l'Argentina di Leo Messi e del commissario tecnico Jorge Sampaoli, la spedizione ai Mondiali in Russia è cominciata con una dichiarazione che è destinata a suscitare qualche imbarazzo nell'entourage della Seleccion. Nel corso del programma televisivo "El show del espectáculo", andato in onda nelle scorse ore, la modella e ballerina Rocio Robles ha infatti rivelato di essere stata agganciata da alcuni giocatori della nazionale Albiceleste.

Incalzata dal conduttore del programma, la ragazza non si è tirata indietro: "Dei 23 giocatori convocati dal ct Sampaoli, in otto ci hanno provato con me tramite i social network – ha dichiarato l'avvenente soubrette, già "coniglietta" per Playboy – Non dirò i nomi, ci sono alcuni attaccanti, difensori centrali e terzini, ma nessun portiere. Ad oggi sono single, ma vorrei una storia con un ragazzo normale, non famoso".

La passione per Leo Messi

"Dei calciatori non mi fido – ha continuato Rocio Robles – sembrano molto galanti ma poi scopri che corteggiano allo stesso modo le tue colleghe o le tue amiche. Fanno così con tutte, perché ci considerano merce, non persone". Considerata da molti una delle donne più sexy del paese, Rocio ha però recentemente confidato di avere un debole per Leo Messi: "Lo amo, è il mio amore impossibile. Se si lascia con Antonella magari lo chiamo".

Impegnata nel programma "Dancing for a Dream", Rocio Robles è indiscutibilmente una delle ragazze del momento in Argentina. La sua bellezza ha infatti affascinato il pubblico e, a quanto pare, colpito anche molti giocatori argentini. Ex fidanzata di Federico Hoppe, uno dei produttori del programma, la bellezza sudamericana rischia dunque di spaccare lo spogliatoio della Seleccion a pochi giorni dall'inizio del Mondiale. Per Jorge Sampaoli un avversario in più sulla strada verso la finale di Mosca.