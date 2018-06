Una brutta notizia arriva dall’Argentina. Carlos Bilardo, tecnico campione del mondo nel 1986, è stato ricoverato nell’ospedale Fleni di Buenos Aires. L’ex allenatore secondo quanto riferiscono i media sudamericani ha seri problemi cognitivi. Il referto medico ufficiale fa capire chiaramente quanto siano seri i problemi dell’allenatore argentino: “Bilardo soffre di un grave disagio mentale, accompagno da problemi neurologici che hanno generato una perdita di memoria”. L’ex c.t. dell’albiceleste avrebbe dovuto tenere un discorso dieci giorni fa all’Università di Moron, ma è stato cancellato proprio per via di questi seri problemi di salute. E anche la sua partecipazione a una trasmissione radiofonica è stata definitivamente cancellata.

La carriera di Carlos Bilardo. Nato da genitori di origini siciliane, da centrocampista giocò per dodici stagioni, non riuscì mai a vestire la maglia dell’Argentina, nonostante tre successi in Coppa Libertadores e una Intercontinentale. Da allenatore invece ha guidato l’Estudiantes, il Deportivo Cali, il San Lorenzo, la nazionale colombiana e l’Estudiantes (con cui vinse il titolo) prima di diventare il c.t. dell’Argentina che con lui e con Maradona visse i migliori momenti della sua storia. Conquistò il Mondiale nel 1986, perse la finale di Italia ’90 contro la Germania. Poi ha allenato il Siviglia, il Boca, la nazionale della Libia e nuovamente l’Estudiantes, infine è stato collaboratore tecnico di Maradona, Batista e Sabella.

Non ha avuto mai la considerazione di Sacchi o Guardiola, ma Carlos Bilardo è stato un grande allenatore. Chiaramente con Maradona la vita era più semplice, ma le nazionali argentine guidate da Biliardo non erano ricche di talenti e fu determinante il tocco del tecnico che spesso s’inventava qualcosa. Alla storia è passato un episodio che vide protagonista Ruggeri, rognoso difensore, a cui consigliò di ballare con Careca nel giorno del matrimonio di Maradona. Gli fece fare un giro di valzer perché così avrebbe potuto prendere le misure al centravanti brasiliano, che ritrovò ai Mondiali di Italia ’90 (e l’Argentina vinse 1-0).