Il ricordo di Emiliano Sala è sempre vivo in Argentina. Il Club San Martin de Progreso, squadra in cui è cresciuto lo sfortunato bomber deceduto nello scorso gennaio nell'incidente aereo mentre sorvolava il Canale della Manica a bordo di un elicottero, gli ha dedicato il proprio stadio. "Estadio Emiliano Sala" così si chiama ora l'impianto che ospita le partite casalinghe della formazione della città di Pregreso. Il tutto accompagnato da uno splendido e gigantesco murales con il volto del giocatore realizzato presso la struttura.

Emiliano Sala, il ricordo del Club di San Martin de Progreso

La tragedia di Emiliano Sala ha scosso il mondo del calcio. L'attaccante classe 1990 ha perso la vita nel gennaio 2019 in un incidente aereo mentre sorvolava la Manica a bordo di un elicottero per recarsi dalla Francia all'Inghilterra, pronto per iniziare una nuova avventura al Cardiff. Il suo corpo venne ritrovato due settimane dopo grazie alle ricerche finanziate dalla famiglia. Sala nato a Cululú, in provincia di Santa Fe da genitori italiani si era trasferito con la famiglia a Progreso sempre in Argentina dove ha iniziato a muovere i primi passi da calciatore, con la maglia del Club di San Martin de Progreso

Club di San Martin de Progreso dedica stadio a Emiliano Sala

Il Club di San Martin de Progreso che milita nel campionato Esperancina Soccer League, un torneo regionale argentino, non ha mai dimenticato Emiliano Sala. Dopo le tante iniziative degli ultimi mesi, il club ha deciso di omaggiare il ricordo del bomber, dedicandogli il proprio impianto sportivo. La struttura come mostrato nel profilo Instagram della squadra è stata ribattezzata Estadio Emiliano Sala, proprio nelle ore a ridosso di quello che sarebbe dovuto essere il 29° compleanno del calciatore. Sempre sui social il Club San Martin ha anche mostrato un murales di 6 metri per 6 metri, in cui è immortalato proprio Emiliano Sala con la maglia dei "rosonero" durante una sua esultanza. In questo modo, si legge nella didascalia, "Emiliano sarà sempre con noi".