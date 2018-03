Il match tra Argentina e Italia sarà una sfida non solo aperta ad ogni pronostico ma anche e soprattutto un doppio test per le due Nazionali. Per motivi differenti, ovviamente, visto che i sudamericani si sono qualificati per Russia 2018 mentre la nostra Italia è miseramente uscita nello spareggio contro la Svezia. Ma se per i nostri giocatori l'amichevole in programma potrebbe diventare un nuovo punto di partenza per la ricostruzione, per l'Argentina di Sampaoli diventerà una prova del nove per capire chi convocare e perché.

Il test contro l'Italia

Il dilemma argentino è chi inserire in modo definitivo nella lista da portare ai Mondiali in Russia. Sampaoli ha l'imbarazzo della scelta, problemi d'abbondanza che dovranno portarlo a fare delle esclusioni anche eccellenti. Anche perché la qualità non manca al ct argentino che potrebbe fare a meno in vista della sfida iridata di giocatori del calibro di Dybala, Perotti e Icardi, giusto per restare in tema di "italiani".

I motivi dell'esclusione di Paulo Dybala

Tre nomi che altrove avrebbero di certo un posto da titolare. La Joya bianconera è tornata a livelli altissimi e con la Juventus sta dimostrando di essere finalmente il giocatore che tutti si attendevano: decisivo, in forma, a disposizione della squadra. Un elemento che darebbe una mano concreta a chiunque lo avesse in rosa ma che ha dimostrato nella sua nazionale un limite effettivo: non riesce a trovare l'intesa con Messi e Leo non si tocca.

I motivi dell'esclusione di Mauro Icardi

Ragion per cui la Joya rischia davvero di trascorrere un Mondiale in panchina – o ancor peggio – a casa. E' giocane ma sarebbe un'occasione davvero sprecata per un calciatore che vuole diventare un fenomeno internazionale. Diverso il discorso che porta all'esclusione di Icardi. Maurito ha un rapporto da anni conflittuale con la tifoseria e la Nazionale. Oltre a ciò c'è un lotto di attaccanti che Sampaoli favorisce come Higuain e Aguero, Di Maria e Messi. Senza dimenticare la recente esplosione di Lautaro Martinez che piace moltissimo al ct.

I lavori in corso nell'Argentina

Detto questo, ecco il motivo principale di eventuali clamorose esclusioni in una Argentina dai lavori in corso perché intanto si sta costruendo il gruppo e se qualche posto resta vacante altri sono praticamente assegnati. Non senza polemica. Come nel caso di Mascherano che non piace più ai tifosi perché in là con gli anni ma che è un pupillo di Sampaoli e che non mancherà l'appuntamento Mondiale.

I giocatori sicuri di un posto

Poi, posto assicurato per Biglia rigenerato dalla cura Gattuso, insieme all'ex interista Banega. In difesa quasi tutto stabilito: Mercado, Otamendi, Rojo, Fazio, Acuna e Salvio sono tutti in lista oramai con una garanzia quasi certa di convocazione. Così come i due portieri: Romero che sarà titolare, nonostante giochi solo le coppe allo United e Guzman