C'è un problema nell'Argentina che si avvicina al mondiale di Russia 2018 ed è un problema non da poco perché mezza squadra è sulle ginocchia, fisicamente. Una condizione atletica approssimativa, figlia di una stagione logorante e difficile che ha visto diversi protagonisti della Albiceleste arrivare in Primavera con diversi acciacchi. Tra questi, c'è anche la stella indiscussa della Nazionale argentina, Lionel Messi. E inpatria c'è già hi non dorme con il timore di non vedere la migliore Pulce giocare la kermesse iridata

Il campanello d'allarme è dovuto ai problemi muscolari che il fuoriclasse argentino continuerebbe a lamentare. Non è un mistero ma è una questione che bisogna risolvere perché un'Argentina senza il miglior Messi è una squadra che perde quasi la metà della qualità in campo. Senza nulla togliere ai compagni, ma la Pulce da sola può cambiare gli equilibri.

Non solo Messi

Ma non solo Messi preoccupa una Nazione intera: c'è ansia per le condizioni Aguero, operato due giorni fa al ginocchio sinistro in artroscopia, per quelle di Romero, che non gioca dall'amichevole tra Argentina e Spagna per un problema al ginocchio destro. E poi ancora: per quelle di Rojo e di Salvio che, causa lunghi infortuni, e per quelle di Funes Mori

Tornando a Messi i primi fastidi si sono manifestati il 14 marzo, nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Chelsea. Lo stesso è accaduto quattro giorni dopo, sempre al Camp Nou, nel successo in campionato contro l'Athletic Bilbao. Un problema dietro l'altro e la Pulce ha perso la consueta brillantezza e non riesce più nei suoi migliori movimenti e accelerazioni. Da qui al termine della stagione, a Messi restano 25 giorni e cinque partite, decisive per conquistare la Coppa del Re e la Liga e ridare smalto ad una stagione con il rush finale da campione