Qualcosa sta cambiando anche nel mondo arbitrale. Molto presto dovrebbe esserci l'introduzione della VAR Room e forse già dalla prossima stagione saranno nuovamente unite la CAN di Serie A e quella di Serie B, ma assieme ai direttori di gara di A e B saranno uniti anche quelli della Serie C. Ciò significa che nella prossima stagione gli arbitri che dirigono le partite del massimo campionato potrebbero essere scelti anche per gare di B.

CAN di Serie A e Serie B (di nuovo) unite

Nell'ambito delle riforme previste, che riguardano tutto il mondo del calcio italiano, anche l'AIA farà la sua parte e molto presto ci sarà l'accorpamento delle Commissioni arbitrali di vertice e che partorirà la creazione delle nuove Leghe di Serie A e Serie B e ciò porterà a nuovi modelli organizzativi delle nuove Commissioni arbitrali nazionali, destinati in futuro a operare in tre ambiti: i campionati professionistici, quelli dilettantistici e il calcio a 5/beach soccer. Questo accadrà anche per via del VAR che sarà introdotto anche nel campionato di Serie B.

Perché si fonderanno la CAN di Serie A e quella di B e C

In un lunghissimo comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell'AIA viene spiegato perché ci sarà l'accorpamento delle Commissioni arbitrali e perché torneranno unite le CAN della Lega di Serie A e quella di Serie B, a loro si unirà anche quella di Serie C. L'AIA ha fatto sapere che presto a Coverciano prenderà vita anche la VAR Room: