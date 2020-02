Da star del web e della musica, a calciatore. Arabat Noor dopo essere esploso su Youtube, è pronto a conquistare anche il panorama calcistico italiano. Il rapper e youtuber è un nuovo calciatore del Sassuolo. Il club emiliano lo ha ingaggiato, proprio nel giorno del suo compleanno. Il difensore centrale marocchino, proveniente dal Sochaux, sarà aggregato alla Primavera della formazione emiliana. Sui social ha celebrato ampiamente la sua nuova avventura sportiva in neroverde.

Chi è Arabat Noor, colpo di mercato del Sassuolo

Arabat Noor è un nuovo giocatore del Sassuolo. Il difensore marocchino classe 2002 ha ufficializzato il primo contratto da professionista con il club emiliano, con la firma che è arrivata proprio nel giorno del suo 18° compleanno. Gioia incontenibile per il ragazzo proveniente dal Sochaux e che per ora sarà a disposizione della formazione Under 19 del club neroverde. Difensore di grandi prospettive, ma anche una parallela e fortunata carriera da rapper e star del "tubo". Su Youtube e sui social, Arabat Noor, meglio conosciuto con il nome d'arte Dinor Rdt, ha già collezionato poco meno di 30 milioni di visualizzazioni, con il suo primo album Lunette 2 Ski che ha ottenuto un grande successo.

Rapper e Youtuber, Arabat Noor pronto per il calcio italiano

Ora una nuova sfida, quella di affermarsi nel calcio italiano, dopo il primo contratto da professionista con il Sassuolo. Un traguardo che è stato celebrato sui social, con tanto di foto con maglia neroverde durante uno scatto per la sua nuova clip. Questo il messaggio per formalizzare il suo approdo in terra emiliana: "Oggi è un grande giorno per me perché è il mio compleanno, ho finalmente 18 anni. E in questo giorno molto speciale per me, annuncio la firma del mio primo contratto da professionista con il club Sassuolo (Serie A). Per ringraziarvi per il vostro supporto, pubblicherò un grande video questo venerdì alle 18″