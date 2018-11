Una storia che finisce, un'altra che riparte a gonfie vele. La prima è sentimentale, la seconda professionale, ma entrambi sono legate tra loro perché non si fosse conclusa la prima, la seconda non sarebbe potuta verificarsi. E così, Antonella Cavalieri ha spiegato come la relazione con Paulo Dybala si sia conclusa in modo tale da non recarle alcun problema, anzi.

Certo, l'ex signorina Joya ha sofferto molto per la fine della relazione con l'argentino della Juventus, ma tutto si è trasformato in poco tempo in una nuova entusiasmante occasione per ripartire. Perchè la modella argentina ha chiuso la porta al giocatore spalancandone un'altra alla carriera televisiva, dimenticando tutto in fretta e voltando pagina.

Popolarità e ragazze. Alla prima apparenza, tutto sembrava procedere nel verso giusto, il classico cliché della bella e il campione innamorati e felici. In realtà per Antonella c'era tutto tranne che la felicità e la trnquillità di avere trovato l'anima gemella e a rivelarlo è proprio lei: “La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia. Lui ha sempre negato di avere altre storie. Ma a un certo punto ho smesso di credere a tutto ciò che mi raccontava. Ho aperto gli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata”.

La rivincita di Antonella. La modella non si è scoraggiata, non è tornata in patria a piangersi addosso ma ha reagito nel modo migliore, restando in Italia, per coltivare il suo sogno: entrare nel mondo della televisione, riuscendoci: “Ho deciso di restare comunque in Italia e di giocarmi le mie carte qui: mi piacerebbe lavorare in tv visto che questo Paese ha già portato fortuna ad altre mie connazionali come Belen Rodriguez e Wanda Nara"

Carriera in televisione. Detto, fatto: dalle storie di Instagram sull'account ufficiale della Cavalieri ecco spuntare foto della Cavalieri felice e sorridente a Dubai. Non per vacanze esotiche ma per lavoro: "Sono molto felice di essere qui e soprattutto di essere parte di questo film fantastico. Working in Abu Dhabi.”