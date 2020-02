Il Barcellona sta vivendo un periodo molto caotico, l'esonero di Valverde non ha portato tranquillità, si è arrabbiato pure uno tranquillo come Leo Messi, che ha attaccato l'ex compagno di squadra Eric Abidal, che da qualche tempo è il direttore sportivo della squadra catalana. Per il futuro ci sono poche certezze, Abidal rischia di perdere il posto e non è saldissimo, nonostante un contratto importante, Quique Setien, che non ha iniziato con il piede giusto. C'è però anche da scandagliare il mercato e per la prossima stagione piace molto l'attaccante Angel Rodriguez, attaccante del Getafe che ha le caratteristiche tecniche per giocare con i catalani, ma che però ha 32 anni, potrebbe essere lui il sostituto di Dembélé, che dovrà fermarsi per cinque mesi.

Chi è Angel Rodriguez

L'attaccante di San Cristobal de Laguna è un giocatore chiave del Getafe, la terza squadra di Madrid che per il secondo anno consecutivo sta lottando per un posto in Champions League. Rodriguez ha giocato 27 partite, tra campionato e coppe (inclusa l'Europa League) e ha segnato 13 gol. Il giocatore ha un contratto fino al 2021 e una clausola rescissoria di 10 milioni di euro. Sarebbe il sostituto di Dembélé, ma potrebbe anche giocare centralmente al posto di Suarez. Va da sé che Angel Rodriguez accetterebbe di corsa perché vorrebbe chiudere la sua carriera vestendo la maglia di un grande club e al Barcellona non si può dire di no.

Gli attaccanti nel mercato del Barcellona

Sul finire del mercato invernale il Barcellona ha seguito tanti attaccanti, non è riuscito a chiudere trattative, anche se ha bloccato il baby Trincao, un fenomenale portoghese. Nel mirino ci sarebbero oltre a Angel Rodriguez del Getafe, anche Stuani, uruguaiano con un passato in Italia, e soprattutto Rodrigo, il centravanti del Valencia.