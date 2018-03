In Serie A ha giocato pochissimo ma André Silva – rinato dopo la rete segnata al Genoa in pieno recupero – gode di una stima tale da spingere il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, a convocarlo in occasione delle amichevoli pre Mondiali che i lusitani giocheranno contro Egitto e Olanda. Due test match che consentiranno al selezionatore di raffinare le scelte e – ove avesse ancora qualche dubbio – perfezionarle in vista della Coppa in programma da giugno in Russia.

Partito in sordina, l'ex Porto finora ha brillato solo in Europa League a causa anche delle difficoltà d'adattamento al campionato italiano. Adesso che sembra aver trovato maggiore fiducia potrà essere un'arma in più in vista del finale di stagione che vede il Milan in corsa anche per un posto in Champions.

in foto: Il rendimento di André Silva (fonte whoscored.com)

Silva non è l'unico ‘italiano' che figura nella lista dei convocati. Ce ne sono altri due: il primo è l'interista Cancelo, il secondo – pur essendo trasferitosi in prestito al West Ham – è attualmente sotto contratto con i nerazzurri e si tratta di Joao Mario. Il 23 marzo a Zurigo e il 26 a Ginevra si disputeranno le gare contro Egitto e Olanda. A guidare il gruppo ci saranno come sempre i ‘senatori' Cristiano Ronaldo, Quaresma e Coentrao.

La lista dei 25 convocati dal Portogallo

Portieri Anthony Lopes (Lione), Beto (Goztepe) e Rui Patricio (Sporting Lisbona)

Difensori Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), Fabio Coentrao (Sporting), Joao Cancelo (Inter), José Fonte (Dalian Yifang), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Rolando (Marsiglia) e Ruben Dias (Benfica)

Centrocampisti: Adrien Silva (Leicester), André Gomes (Barcellona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Ruben Neves (Wolverhampton) e William Carvalho (Sporting)

Attaccanti: André Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia) e Ricardo Quaresma (Besiktas).