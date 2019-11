André Gomes, messaggio ai fans: “Grazie a tutti per il sostegno che mi date”

André Gomes ha pubblicato su Instagram un video-messaggio nel quale ringrazia tutti i suoi tifosi e quanto gli hanno mostrato grande vicinanza emotiva per il grave infortunio subito. Il calciatore dell’Everton è stato operato alla caviglia destra per una frattura scomposta e sarà costretto a restare lontano dai campi almeno per un anno.