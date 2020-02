Uno dei protagonisti della domenica della Serie A è stato Dusan Vlahovic che ha realizzato due gol alla Sampdoria, nel fragoroso 5-1 della Fiorentina. Ma l’attaccante serbo ha fatto arrabbiare i tifosi blucerchiati con un’esultanza molto particolare. Vlahovic si è poi scusato in diretta tv ed è stato anche rimproverato dal tecnico Iachini che in conferenza stampa ha rivelato le parole che ha detto all’attaccante.

Vlahovic gol e esulta polemica alla Sampdoria, poi le scuse

Un caso nato e chiuso rapidamente, che però c’è stato. Vlahovic segna su rigore porta il match sul 2-0 al 18’ e dopo aver messo il pallone in rete, esulta alla sua maniera e cioè con le dita sulle orecchie, lo fa sotto la curva dei tifosi della Sampdoria che si infuriano. Castrovilli lo rimprovera e gli consiglia di non calciare il secondo penalty. Dopo la partita l’attaccante classe 2000 si scusa e in diretta su ‘Sky’ spiega che lui esulta sempre in questo modo e non era sua intenzione offendere i tifosi blucerchiati:

La mia non era un'esultanza contro i tifosi della Sampdoria. Mi dispiace se hanno creduto che fosse qualcosa contro di loro Non volevo provocare nessuno. Ripeto, mi scuso con tutti, anche con i miei compagni di squadra che ho rischiato di mettere in difficoltà. Ma non volevo mancare di rispetto a nessuno. Ho solo imitato l'esultanza di Depay.

Il rimprovero di Iachini a Vlahovic, cosa gli ha detto

Dopo la partita Sampdoria-Fiorentina, durante la conferenza stampa, in modo molto colorito il tecnico della viola ha dichiarato cosa ha detto a Vlahovic dopo quella esultanza. L’allenatore è stato piuttosto chiaro e non ha usato mezzi termini: