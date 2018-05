Alla vigilia di Juventus-Milan, finale della Coppa Italia, Carlo Ancelotti ha parlato dell'ultimo atto del "trofeo della coccarda". Il tecnico emiliano è stato uno dei protagonisti dei trionfi dell'ultimo grande periodo del Milan firmato Silvio Berlusconi e ha guidato anche la Vecchia Signora qualche anno prima ma le cose non sono andate molto bene. In un'intervista a Milan Tv l'ex tecnico del Bayern Monaco ha parlato della gestione Gattuso:

Carlo Ancelotti ha approfondito le tematiche relative al nuovo corso rossonero e ha fatto capire quale debba essere il motore per far correre la macchina Milan:

In chiusura è arrivato un passaggio sulla Nazionale, panchina a cui è stato accostato diverse volte negli ultimi mesi ma che ha rifiutato per poter continuare ad allenare squadre di club:

Mancini c.t.? È un ottimo allenatore, con grande esperienza internazionale. La Nazionale sarebbe in ottime mani. Io ho scelto personalmente di allenare un club. Non so se in Italia o all'estero, potrei anche stare fermo perché non ci sono troppe possibilità concrete. Qualcosa salterà fuori. In Italia? Non ci sarebbe nessun problema nel tornare….