Carlo Ancelotti è a spasso da sette mesi. La prossima stagione sicuramente tornerà in panchina. Da tempo si parla di lui per la panchina della nazionale, attualmente occupata dal traghettatore Di Biagio. Ma il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Premier League. La panchina dell’Arsenal si è liberata e i bookmakers danno l’ex tecnico del Milan come favorito per la successione di Wenger.

Ancelotti in corsa per la panchina dell’Arsenal

A sorpresa è arrivato l’annuncio di Wenger, che a fine stagione dopo ventidue stagioni lascerà l’Arsenal. Una rivoluzione per i Gunners. Una panchina importante e ambita che si libera. A margine della conferenza per ‘Match for Solidarity’ a Ginevra, Ancelotti ha parlato del tecnico francese e dell’Arsenal:

Ha deciso di lasciare ed è stato un gran gesto di solidità. Ha fatto la storia e gli va riconosciuto. Il futuro dei Gunners lo sanno loro. Se mi coinvolgono mi farebbe piacere da un punto di vista professionale.

Roma-Liverpool

Dopo aver parlato anche dell’Italia, e aver detto che non c’è stato alcun contatto: “Si parla tanto della Nazionale italiana, ma al momento non c’è nulla. Il mio futuro dipende dalle possibilità e dai progetti che mi vengono presentate”, Ancelotti ha parlato della sfida di Champions tra Roma e Liverpool. Un infortunio impedì all’allora centrocampista di disputare la finale del 1984. Secondo Ancelotti la Roma ha la possibilità di vendicarsi, ma attenzione ai Reds, che sono un’ottima squadra: