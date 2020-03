Finale di partita concitatissimo a Goodison Park dove al 92′ l'Everton trova il gol del 2-1 sul Manchester United, una rete pesantissima che avrebbe portato in zona Champions la squadra di Liverpool. Ma il VAR cancella il gol per un fuorigioco di Sigurdsson. La decisione dell'arbitro è corretta. Ma Carlo Ancelotti, tecnico dei Toffees, si infuria e nel finale viene espulso dall'arbitro. E ora, conoscendo la severità degli inglesi, rischia pure una squalifica.

Everton-Manchester United 1-1

Classica partita da Premier League quella di Goodison Park. L'Everton passa subito grazie a una paperona di De Gea che regala il vantaggio al caldissimo Calvert-Levin. Il Manchester attacca, colpisce una traversa con Matic e sfiora il gol in un paio di occasioni prima di trovare l'1-1 con Bruno Fernandes, giocatore determinante. Nella ripresa è dominio Everton, lo United paga le fatiche di Europa League. Gli ultimi minuti sono strepitosi. Chance da una parte e dall'altra. De Gea si riscatta con un grande intervento, Pickford compie una parata superlativa, il c.t. Southgate se la ride. Poi al 92′ il gol del 2-1 che viene annullato e fa arrabbiare Carlo Ancelotti.

Il gol annullato all'Everton

Al 92′ l'Everton trova il gol del 2-1, un gol pesantissimo, perché con i tre punti la squadra di Ancelotti si sarebbe portata a tre punti dal quinto posto, che al momento attuale vale il posto in Champions. La gioia dei tifosi è incontenibile, Maguire e De Gea protestano per un fuorigioco, intimoriscono anche l'arbitro, che parla con il guardalinee e gli chiede se il gol è valido. Decide tutto il VAR. Sigurdsson è in fuorigioco sulla conclusione dal limite e partecipa all'azione, alza le gambe per far passare il pallone.

Ancelotti espulso, secondo rosso stagionale

La partita termina 1-1. Ancelotti va a protestare con l'arbitro Kavanagh, che dopo aver subito qualche parola di troppo decide di espellerlo. Un cartellino rosso che ovviamente non sposta nulla per Everton-Manchester United, ma che può provocare una sanzione al tecnico, espulso in questa stagione in un concitatissimo finale di Napoli-Atalanta.