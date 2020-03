Carlo Ancelotti non ci sta. L'allenatore italiano, espulso nel finale del match tra il suo Everton e il Manchester per le proteste per il gol-vittoria annullato nel finale a Calvert-Lewin per una posizione irregolare di Sigurdsson. Il tecnico si è confrontato con il direttore di gara Chris Kavanagh che non ha gradito l'impeto dell'ex manager del Napoli, estraendo il rosso. Una decisione che non è stata digerita da "Carletto" che dopo la partita ha ribadito di non aver detto nulla di offensivo all'arbitro e di non essere stato irrispettoso. Si tratta però di un espulsione da record, visto che Ancelotti è il primo allenatore a ricevere un rosso da quando è stata introdotta la regola nella scorsa stagione

Perché Ancelotti è stato espulso in Everton-Manchester United

Finale incandescente nel match domenicale di Premier League tra Everton e Manchester United. Sul punteggio di 1-1, Calvert-Lewin riesce a trovare la rete del sorpasso con una conclusione sporca che finisce all'angolino. Tutto vano perché l'arbitro dietro consulto Var decide di annullare il 2-1 alla luce della posizione nettamente irregolare di Sigurdsson: l'islandese a terra e davanti a De Gea, toglie i piedi per far passare il pallone. Una decisione che è sembrata giusta, ma ha fatto arrabbiare comunque i Toffees e mister Ancelotti. Quest'ultimo si è avvicinato all'arbitro Kavanagh per chiedere lumi, ma alla luce di qualche parola di troppo ha finito per guadagnarsi il cartellino rosso.

in foto: Il fuorigioco di Sigurdsson e le proteste di De Gea

Ancelotti rosso da record in Premier

Espulsione record per Ancelotti che diventa il primo manager a ricevere un cartellino rosso in Premier, da quando è stata introdotta la regola. Si tratta del secondo provvedimento disciplinare per il manager dopo quello incassato al Napoli. Cosa ha detto Ancelotti all'arbitro? L'allenatore nel post-partita ha spiegato di non aver mancato di rispetto all'arbitro: "Non ho ricevuto nessuna spiegazione dall'arbitro, nonostante l'avessi richiesta. Dopo la partita c'è stato un malinteso e mi ha mandato via, dopo che avevo parlato con lui con calma. Voglio mantenere la nostra conversazione privata, anche se sto presentando rapporto alla Federcalcio. Sicuramente non gli ho mancato di rispetto, ma posso capire che dopo il match c'è pressione ed eccitazione. Molte decisioni importanti, ma non gli ho mancato di rispetto".

Ancelotti salterà il match contro il Chelsea

Per quanto riguarda la decisione di annullare il gol di Calvert-Lewin, Ancelotti si è dimostrato in disaccordo con l'arbitro: "Onestamente penso che sia stata una decisione difficile. Hanno verificato la posizione di Gylfi, che era in fuorigioco, ma a nostro avviso non ha influito sulla visione del portiere". Se le cose dovessero restare così, l'allenatore sarà costretto a saltare la partita contro la sua ex squadra, il Chelsea. Nessun problema comunque con il direttore di gara: "Non è la prima volta che sono stato espulso, e non sarà l'ultima. Ma non ho mai mancato di rispetto. Può succedere, ovviamente, alla fine della partita ero un po' nervoso, forse anche l'arbitro, dopo la partita abbiamo parlato in modo amichevole. Nessun problema. Sarò deluso in caso di squalifica. Ma lo stand allo Stamford Bridge è molto vicino al campo, quindi ci sarò!"